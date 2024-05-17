Microsoft останавливает в России корпоративные подписки на облачные сервисы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 25 0

При этом недавно Windows и Office заработали у россиян в прежнем режиме без сервисов VPN.

Microsoft останавливает в России корпоративные подписки на облачные сервисы

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Американская компания Microsoft начала приостанавливать в России подписки корпоративных клиентов в облачном провайдере CSP. Такую информацию в беседе с 5-tv.ru подтвердил вице-президент «Софтлайн» Андрей Благоразумов.

По его словам, компания начала приостановку подписок с 16 мая.

«Мы фиксируем отключения по пять–десять наших клиентов. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению», — сказал он.

При этом около недели назад у россиян в прежнем режиме заработали Windows и Office, для запуска программ больше не нужны сервисы VPN. Несмотря на угрозы отключить свои продукты, Microsoft не хочет терять крупных рынок России, считают эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в настоящее время российские власти не имеют никаких решений по поводу запрета VPN в стране. Такое заявление в феврале сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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