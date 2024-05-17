На глазах у Давы: Бузова страстно поцеловалась с Батрутдиновым
Ольга Бузова прилюдно поцеловалась с Тимуром Батрутдиновым
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Как отреагировал на это экс-возлюбленный знаменитости?
Певица и телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с юмористом Тимуром Батрутдиновым на глазах у бывшего возлюбленного блогера Давида Манукяна, более известного как Дава. Знаменитости сыграли «любовную сценку» в одном из шоу на федеральном канале.
В финале телепередачи Ольга и Тимур романтично поцеловались, прикрывая лица руками, в то время как экс-избранник певицы сидел в зрительном зале и смеялся.
Дава и Бузова были вместе около года, в отношениях они признались в 2019-м. Все это время пара демонстрировала поклонникам любовь с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и дорогими подарками. Но их роман внезапно закончился скандалом.
Как признавалась Бузова, Дава применял к ней насилие и изменял, а она искренне относилась к блогеру и, возможно, тешила себя надеждой, что, наконец, встретила того единственного и неповторимого. Поклонники артистки и вовсе сошлись во мнении, что блогер был с ней лишь из-за пиара.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова рассказала о лучшем мужчине в своей жизни.
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