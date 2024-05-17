На глазах у Давы: Бузова страстно поцеловалась с Батрутдиновым

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Ольга Бузова прилюдно поцеловалась с Тимуром Батрутдиновым

На глазах у Давы: Бузова страстно поцеловалась с Батрутдиновым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Ольга Бузова

Как отреагировал на это экс-возлюбленный знаменитости?

Певица и телеведущая Ольга Бузова поцеловалась с юмористом Тимуром Батрутдиновым на глазах у бывшего возлюбленного блогера Давида Манукяна, более известного как Дава. Знаменитости сыграли «любовную сценку» в одном из шоу на федеральном канале.

В финале телепередачи Ольга и Тимур романтично поцеловались, прикрывая лица руками, в то время как экс-избранник певицы сидел в зрительном зале и смеялся.

Дава и Бузова были вместе около года, в отношениях они признались в 2019-м. Все это время пара демонстрировала поклонникам любовь с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и дорогими подарками. Но их роман внезапно закончился скандалом.

Как признавалась Бузова, Дава применял к ней насилие и изменял, а она искренне относилась к блогеру и, возможно, тешила себя надеждой, что, наконец, встретила того единственного и неповторимого. Поклонники артистки и вовсе сошлись во мнении, что блогер был с ней лишь из-за пиара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова рассказала о лучшем мужчине в своей жизни.

Тема:
Ольга Бузова
16 мая
Выход в свет: Виктория Боня привела дочь-иностранку на вечеринку к Бузовой
15 мая
«Почему мы расстались?» — Бузова рассказала о лучшем мужчине в своей жизни
15 мая
На языке жестов: Бузова ответила на нападки Гагариной
15 мая
«Что-то было»: Харламов раскрыл подробности романа Батрутдинова с Бузовой
14 мая
Не больше года! Бузова раскрыла самое лучшее время для замужества
13 мая
«Она дурочка»: как Полина Гагарина относится к творчеству Ольги Бузовой
11 мая
«У меня старый телефон»: Ольга Бузова призналась, что вынуждена экономить
10 мая
«Проживал жизнь человека, которым я не являюсь»: Дава исповедался перед Бузовой
10 мая
Тарасов решил перевезти семью из построенного для Бузовой дома
9 мая
«Сделала свой выбор»: почему Бузова избегала встреч с Давой после разрыва
+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.99
0.07 98.78
-0.12
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

21:24
«Игра с огнем»: МИД предупредил Запад об ответе за удары по территории России
21:03
Офис генсека ООН отказался давать оценку агрессивным действиям посла Норвегии
20:59
У здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прозвучал взрыв
20:47
На глазах у Давы: Бузова страстно поцеловалась с Батрутдиновым
20:31
Минобороны назвало слабые стороны трофейной западной техники
20:10
Гендиректор «Известий» Тюлин осудил запрет ЕС на вещание четырех российских СМИ

Сейчас читают

В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая
Могила утопает в цветах: журналиста Максима Кононенко похоронили
Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского: к чему приведет раскол в Европе
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео