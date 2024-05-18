Состояние премьера Словакии Фицо пока не позволяет перевезти его в Братиславу

Совершившего покушение на премьера Словакии заключили под стражу
Фото: www.globallookpress.com / JAKUB GAVLAK
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Ранее введенный медиками в состояние искусственной комы политик пришел в сознание. И сегодня же совершившего покушение на политика заключили под стражу.
Состояние раненого при покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо не позволяет перевести его в больницу Братиславы. Об этом сообщил вице-премьер и глава Минобороны страны Роберт Калиняк.
«Пока его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании», — сказал он на пресс-конференции.
По словам вице-премьера, оперировавшие Фицо врачи клиники имени Рузвельта в Банска-Бистрице совершили чудо — политику становится лучше.
В отсутствие Фицо правительство Словакии продолжает работу в штатном режиме, отметил Калиняк.
В то же время суд в Словакии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил телеканал Ta3.
Покушение на Фицо было совершено 16 мая. Политик получил три ранения — в живот, грудь и конечности. С места происшествия он был экстренно доставлен в больницу на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому.
Стрелявшим в премьер-министра Словакии оказался 71-летний Юрай Цинтула. Мужчину задержали на месте покушения. Он заявил, что пошел на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны. Подозреваемому предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший в премьера Словакии мужчина предстанет перед судом 18 мая.
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