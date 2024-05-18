Куренков и Козлов доложили Путину о ситуации с природными пожарами в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 29 0

Какие еще темы были подняты в ходе встречи?

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с паводками и природными пожарами в регионах, а также о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Так, в частности, глава государства отметил, что следует своевременно проводить работу по оценке ущерба домохозяйствам. Лето, указал Путин, «пройдет быстро», а властям необходимо по максимуму восстановить жилой фонд.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС рассказали об отслеживании очагов возгораний с помощью спутников.

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