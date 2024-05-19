Реактивная артиллерия, самоходные пушки и минометные батареи поддерживают наши штурмовые отряды по всей линии южнодонецкого фронта.

«Боевые действия создают новые условия для коррупции, взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в Министерстве обороны» — это цитата из последнего доклада генерального инспектора Роберта Сторча, который только что вернулся из Киева. Но у Вашингтона нет другого пути, кроме как продолжать подбрасывать деньги в топку ненасытной киевской военной машины, чтобы она продолжала работать.

«Воруют так, будто завтра не наступит» — это написали о команде Зеленского уже британские журналисты. Коррупцией пронизана вся властная вертикаль сверху донизу, когда министр обороны подписывает закупки «золотых», судя по стоимости, яиц, а сотрудник военкомата заводит гарем на рабочем месте и покупает дорогой внедорожник.

В новую волну мобилизации у таких деятелей появляются новые возможности — так, бронь дали сначала работникам театров и цирков. Но это оправдали, что они, мол, несут культуру на фронт.

Но вот в свежих списках оказались сотрудники букмекерских контор, пиарщики и работники фирм с американскими владельцами. И это уже никак не объясняют.

В общем-то, подход простой к украинцам — идите и служите или найдите тех, кто пойдет служить вместо вас. А тех, кто не хочет идти, заставьте или лишите возможности возмущаться и отстаивать свои права.

«Не хочешь служить? Ты не украинец! Ты цыган!» — рассуждает бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

И снова «цыган» используют как ругательство и попахивает расовым неравенством, как уже было 80 лет назад. Евреи, коммунисты, цыгане тогда «мешали строить чистое арийское государство», а сейчас кто?

А еще говорят, откуда на Украине фашисты? Вот и очищаем землю от них — репортаж с передовой корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Штурмовики передвигаются максимально скрытно, задача — застать противника врасплох. Нашим бойцам, укрытым антидроновыми плащами, удалось незаметно пробраться за спины к врагу — ВСУ обнаружили их в самый последний момент.

Вражеские беспилотники начинают наносить хаотичные удары по штурмовикам, но ракеты «Тор» срывают попытку воздушной контратаки.

«Как зашли, птички начали летать. Поздно очухались», — говорит пулеметчик с позывным «Шаман».

Штурмовики тщательно планировали эту вылазку. Знали, у врага в южной части Урожайного — численный перевес, рассчитывали на эффект внезапности, который в итоге и сработал.

«Прошляпили они нас, не ждали — дальше дело техники», — делится боец с позывным «Коха».

Следом еще один взрыв, врагов накрывает осколками — ВСУ в ловушке. Дать полноценный отпор в ближнем стрелковом бою они уже не в состоянии.

Мы в базовом лагере штурмовиков, для них это тыл, но тут периодически срабатывает ПВО. Штурмовики рассказывают: на взятие опорника им потребовалось всего минут 20, удержать его было несколько сложнее, но все получилось.

ВСУ в агонии, несколько раз пытались отбить потерянные рубежи. Вражеские отряды накрыли снаряды реактивной артиллерии.

Нужно подкрепление — к «Градам» присоединяются и наши дальнобойные «Ураганы». Удары и по наступающей пехоте, и по тыловым частям ВСУ — артиллеристы из Бурятии задерживаются на огневой до глубокой ночи, чтобы не дать противнику перегруппироваться.

«Раньше это было жестче сейчас у них сил и средств не хватает, либо вовремя не могут работать — мы как роботы, на автомате. Быстро, слаженно они просто не успевают», — говорит командир взвода с позывным «Кетой».

Вражеские отряды отступают на север, в сторону Времьевки — надеятся на подкрепление. ВСУ прячутся за толстыми стенами долговременных бункеров.

Но снаряд «Тюльпана» — самого большого и самого мощного миномета в мире — насквозь пробивает три метра бетона. Каждый весит четверть тонны.

«Уже наловчился быстро работать — цели, где они жестко засели, где можно пробить этим снарядом. 240-й калибр действует», — говорит заряжающий с позывным «Черный».

Реактивная артиллерия, самоходные пушки и минометные батареи поддерживают наши штурмовые отряды по всей линии южнодонецкого фронта. Взяв очередной опорник, российские бойцы заняли более выгодные рубежи под Урожайным, тем самым создали новый плацдарм для наступления на северные границы Времьевского выступа.