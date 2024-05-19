МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Романа Машовца

В прошлом году он организовал теракты в Крыму, но деятельность агентов украинской разведки пресекла ФСБ.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск Романа Машовца — заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие данные следуют из базы ведомства.
«Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
При этом в базе МВД не уточняется, по какой именно уголовной статье разыскивается Машовец.
В мае 2023 года ФСБ России задержала в Крыму агентов украинской разведки, которые собирались совершить в регионе серию диверсионно-террористических актов. Организатором этих готовившихся терактов, по информации ФСБ, оказался Роман Машовец. В том числе агенты планировали совершить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск блогера Богдана Бакалейко* по уголовной статье. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
* — признан в России иноагентом
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