МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Романа Машовца

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

В прошлом году он организовал теракты в Крыму, но деятельность агентов украинской разведки пресекла ФСБ.

МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Романа Машовца

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск Романа Машовца — заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие данные следуют из базы ведомства.

«Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

При этом в базе МВД не уточняется, по какой именно уголовной статье разыскивается Машовец.

В мае 2023 года ФСБ России задержала в Крыму агентов украинской разведки, которые собирались совершить в регионе серию диверсионно-террористических актов. Организатором этих готовившихся терактов, по информации ФСБ, оказался Роман Машовец. В том числе агенты планировали совершить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск блогера Богдана Бакалейко* по уголовной статье. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

* — признан в России иноагентом

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