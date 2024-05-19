Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку. В настоящее время спасатели пытаются добраться до места происшествия. Об этом сообщает телеканал IRIB.

Как отмечает издание Fars, ссылающееся на информацию родственника президента Ирана, вертолет совершил вынужденную посадку из-за сильного тумана.

По данным ряда зарубежных СМИ, на борту воздушного судна находились и другие влиятельные люди.

«Некоторые люди из окружения президента связались с командным центром, что вселяет надежду на то, что в результате аварии обошлось без жертв», — отмечает Tasnim News Agency.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять военных погибли в результате крушения вертолета в Колумбии.