В Якутии ввели режим ЧС из-за ситуации с паводком

Глава Якутии Николаев ввел режим ЧС регионального уровня из-за паводка
Фото: МЧС Якутии / ТАСС
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Правительству республики даны определенные поручения.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен в Якутии из-за сложной ситуации с паводком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.
«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», — написал он в посте.
Николаев также поручил правительству республики принять все необходимые меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, а также обеспечению жизнедеятельности населения. Кроме того, должна быть оказана социальная и материальной помощь пострадавшим жителям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МЧС наращивает силы в зоне паводка в Якутии. Увеличивается группировка спасателей и спецтехники. Сейчас резервы направляют в первую очередь на самые сложные участки.
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