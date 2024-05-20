В Якутии ввели режим ЧС из-за ситуации с паводком

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 13 0

Глава Якутии Николаев ввел режим ЧС регионального уровня из-за паводка

В Якутии ввели режим ЧС из-за ситуации с паводком

Фото: МЧС Якутии / ТАСС

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Тема:
Паводки в регионах России

Правительству республики даны определенные поручения.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен в Якутии из-за сложной ситуации с паводком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

«В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня», — написал он в посте.

Николаев также поручил правительству республики принять все необходимые меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, а также обеспечению жизнедеятельности населения. Кроме того, должна быть оказана социальная и материальной помощь пострадавшим жителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МЧС наращивает силы в зоне паводка в Якутии. Увеличивается группировка спасателей и спецтехники. Сейчас резервы направляют в первую очередь на самые сложные участки.

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