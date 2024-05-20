Похороны президента Ирана пройдут 21 мая в Тебризе
Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета минувшим вечером.
Фото: Reuters / Leonardo Fernandez Viloria
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Об этом сообщило агентство Mehr.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе страны вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.
Известно, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности погибшего Ибрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана.
- 20 мая
- Пятно теплового излучения: как выглядит место крушения вертолета президента Ирана
- 20 мая
- Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
- 20 мая
- «Интересное совпадение»: кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана
- 20 мая
- Полномочия президента Ирана после гибели Раиси получит Мохаммад Мохбер
- 20 мая
- На месте крушения вертолета президента Ирана ведутся работы по опознанию тел
- 20 мая
- Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета
- 20 мая
- В Иране сообщили об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
- 20 мая
- Стало известно о полностью сгоревшем вертолете Раиси в результате крушения
- 20 мая
- Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным по поводу ЧП с вертолетом Раиси
- 20 мая
- ЧП с вертолетом Раиси. Что известно о ситуации к утру 20 мая
Читайте также
40%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?