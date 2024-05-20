Похороны президента Ирана пройдут 21 мая в Тебризе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета минувшим вечером.

Похороны президента Ирана пройдут 21 мая в Тебризе

Фото: Reuters / Leonardo Fernandez Viloria

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Об этом сообщило агентство Mehr.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе страны вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Известно, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности погибшего Ибрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана.

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