Похороны президента Ирана пройдут 21 мая в Тебризе

Церемония похорон президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Об этом сообщило агентство Mehr.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе страны вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Известно, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности погибшего Ибрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может быть причастен к крушению вертолета с президентом Ирана.