На месте крушения вертолета президента Ирана ведутся работы по опознанию тел
Воздушное судно полностью сгорело.
Фото: Reuters / IRIB
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На месте крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, начались работы по опознанию тел. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Работы по опознанию тел всех жертв этой катастрофы продолжаются», — говорится в сообщении.
По информации агентства, в результате крушения воздушного судна погибли как минимум восемь человек, которые находились на борту.
Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Раиси. По сведениям Reuters, борт полностью сгорел.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане на северо-западе страны вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США.
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