Генпрокуратура требует обратить в доход страны средства Ходорковского* и Лебедева

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 32 0

Ведомство недавно обратилось с иском в суд.

Генпрокуратура требует обратить в доход страны средства Ходорковского* и Лебедева

Фото: Sven Hoppe / ТАСС

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Генпрокуратура России требует через суд обратить в доход государства часть средств основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка «Менатеп» Платона Лебедева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Так, надзорное ведомство требует изъять в доход государства денежные средства, находящиеся на счетах компаний в банке «Траст». Предварительно известно, что с Ходорковского хотят взыскать миллиард рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокуратура России подала иск в суд на Ходорковского* и Лебедева. Его рассмотрение назначено на конец мая.

ЮКОС — нефтяная компания, существовавшая в России с 1993 по 2007 год. В 2003-м ее руководителям предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. К длительным срокам были приговорены и Ходорковский с Лебедевым. Первый вышел на свободу в 2013 году после помилования, а второй — в начале 2014-го.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце 2023 года заявлял, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании Ходорковского. Сам российский лидер в ходе заседания с членами Совета по правам человека в 2020 году рассказал, что тот косвенно признал свою вину в деле ЮКОСА.

* — признан иноагентом в России

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