«На всю оставшуюся жизнь»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс

Распухшая нога звезды напугала поклонников и вызвала серьезные опасения у медиков.

Сильный отек ноги у скандально известной певицы Бритни Спирс может свидетельствовать о переломе костей и разрыве сосудов. Об этом 5-tv.ru рассказал ведущий специалист политравм Игорь Шарипов.

По его словам, такие выводы можно сделать по разлетевшиеся в Сети фотографиям. Однако точный диагноз, само собой, ставится только при необходимых обследованиях.

Эксперт сомневается, что Спирс способна путешествовать в таком состоянии в связи с тем, что травма в области стопы очень тяжелая. В таком случае и двигательная функция выпадает на несколько месяцев. Скорее всего, звезда передвигается либо с помощью костылей, либо с помощью инвалидной коляски.

Шарипов отмечает, что пока боль в поврежденной ноге артистку не так беспокоит из-за опухоли, которая сдерживает внутри сломанные фрагменты кости. Но как только отек спадет, ощущения снова вернутся. Заглушить их не выйдет даже с помощью сильных анальгетиков, поскольку у них только временных эффект и проблему они не решат.

Специалист рекомендует с такими травмами соблюдать покой.

«Сейчас ей надо обеспечить покой ноге, держать ее в возвышенном положении и использовать гипсовую повязку. И тогда отец спадет. Тогда уже идти на более радикальные хирургические активные методы лечения», — добавил Шарипов.

Однако именно из-за того, что перелом в области голеностопа, такая травма является более сложной из-за множества мелких фрагментов.

«Здесь проблема остается на всю оставшуюся жизнь», — сказал Шарипов.

Избавиться от последствий перелома можно только при более ответственном подходе к своему состоянию.

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