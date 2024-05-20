Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде
Это родной город погибшего в результате крушения вертолета политика.
Фото: Reuters / Shannon Stapleton
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури.
«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — сказал он в эфире телеканала IRIB.
Мавзолей имама Резы располагается в Мешхеде. Это родной город Раиси, центр паломничества и одна из главных святынь шиитов.
Ранее 5-tv.ru писал, что причиной крушения вертолета, на борту которого находился Раиси, могла быть техническая неисправность судна. Точные причины еще будут устанавливаться, этим займется специальная комиссия.
Борт с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Раиси сопровождали еще два вертолета, которые благополучно добрались до места назначения.
- 20 мая
- «Очень многое зависит»: что ждет мир после гибели президента Ирана Раиси
- 20 мая
- СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с лидером Ирана
- 20 мая
- Устоит ли Иран? Чем грозит Исламской Республике внезапная гибель Ибрахима Раиси
- 20 мая
- США ответили на заявления Ирана о связи санкций с крушением вертолета с Раиси
- 20 мая
- Израиль поспешил заявить о своей непричастности к гибели президента Ирана
- 20 мая
- Иранский посол назвал возможную причину крушения вертолета с президентом Раиси
- 20 мая
- Трагическая смерть: чем известен погибший президент Ирана
- 20 мая
- Пятно теплового излучения: как выглядит место крушения вертолета президента Ирана
- 20 мая
- Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
- 20 мая
- Похороны президента Ирана пройдут 21 мая в Тебризе
Читайте также
40%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?