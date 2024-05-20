Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 13 0

Это родной город погибшего в результате крушения вертолета политика.

Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури.

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — сказал он в эфире телеканала IRIB.

Мавзолей имама Резы располагается в Мешхеде. Это родной город Раиси, центр паломничества и одна из главных святынь шиитов.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной крушения вертолета, на борту которого находился Раиси, могла быть техническая неисправность судна. Точные причины еще будут устанавливаться, этим займется специальная комиссия.

Борт с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Раиси сопровождали еще два вертолета, которые благополучно добрались до места назначения.

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси
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