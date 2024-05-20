СМИ назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с лидером Ирана

При этом иранский посол указывал на плохие погодные условия в день трагедии.

Причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, могла быть техническая неисправность судна. Об этом пишет иранское агентство IRNA.

«Раиси погиб в воскресенье, 19 мая 2024 года, в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности», — говорится в публикации.

При этом иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи сегодня заявил, что предварительной причиной трагедии стали плохие погодные условия. По его словам, «был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность». Точные причины еще будут устанавливаться, этим займется специальная комиссия.

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Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США ответили на заявления Ирана о связи санкций с крушением вертолета с Раиси.