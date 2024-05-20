Суд в Москве оштрафовал мужчину за покраску волос в желто-голубые цвета

Окрасившего волосы в желто-голубые цвета украинского флага мужчину оштрафовал Тверской суд Москвы. Об этом свидетельствует постановление инстанции.

«Нетесов С. А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом (Украины), привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также СМИ», — цитирует документ РИА Новости.

Фигурант дела в суд не явился, но передал письменное объяснение, что «не поддерживает украинский режим». Прической, утверждает Нетесов, он «ничего не хотел выразить», потому как с 2017 года постоянно красит волосы в яркие цвета. Правонарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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