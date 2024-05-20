Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси

Воздушное судно с президентом Ирана на борту 19 мая совершило жесткую посадку в горах при сильном тумане.

Турция не зафиксировала сигналов с потерпевшего крушение на северо-западе Ирана вертолета с президентом Эбрахимом Раиси и другим высокопоставленными иранскими чиновниками на борту. Об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он предположил, что система оповещения была отключена или вовсе отсутствовала на воздушном судне.

Борт с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Раиси сопровождали еще два вертолета, которые благополучно добрались до места назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что похороны Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде. Это, как отмечается, родной город политика, центр паломничества и одна из главных святынь шиитов.