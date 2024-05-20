В ДНР задержали главу Енакиево по подозрению в коррупции

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 38 0

Что известно об этой ситуации?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Енакиево, подозреваемого в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ДНР.

«По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемый через посредника, действующего в его интересах, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере трех миллионов рублей. Указанная сумма предназначалась за расторжение администрацией Енакиево договоров аренды недвижимого имущества с организацией, и последующим заключением договора аренды с предпринимателем», — говорится в заявлении.

В период с декабря 2023-го по февраль 2024-го, отметили в СК, фигурант через посредника получил от директора одной из организаций взятку в размере десяти миллионов рублей за продление договора аренды на недвижимое имущество, принадлежащее администрации.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Раскрыть преступление, как отмечается, удалось благодаря совместной работе СК и ФСБ.

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