Грузовик раздавил четырехлетнего ребенка на самокате в Петербурге

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 937 0

В Петербурге четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Четырехлетний ребенок на самокате погиб в Петербурге под колесами грузовика. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Отмечается, что 46-летний водитель наехал на мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери. Мать ребенка не успела среагировать на ситуацию.

От полученных травм малыш умер на месте. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области автомобиль с пятью пьяными подростками съехал в реку Рощинка. Двоим школьникам удалось выбраться, еще двое погибли, тело пятого подростка еще не нашли.

Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, но подростки возраста от 14 до 16 лет просьбу проигнорировали. Иномарка увеличила скорость и скрылась, после чего полицейские начали погоню.

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