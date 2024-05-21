Как пройдет ЕГЭ по истории в 2024 году. Главное

ЕГЭ по истории в 2024 году пройдет 11 июня
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
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К чему стоит готовиться выпускникам?
ЕГЭ по истории в этом году пройдет 11 июня. Это один из немногих экзаменов, которые не претерпели серьезных изменений.
Так, была детализирована лишь структура одного задания. Издание URA.RU объясняет, из чего будет состоять экзамен и что понадобится школьнику для его успешной сдачи.
Когда пройдет экзамен и из чего будет состоять
Экзамен по истории пройдет в начале июня, в качестве резервного дня выбрано 18 июня. А если школьник не сдаст его, еще раз попытать счастье можно будет лишь с 4 по 23 сентября.
Он будет состоять из двух частей, в каждой из которых 21 задание. В первой части выпускник должен будет кратко ответить на вопросы.
Во второй — нужно будет сформулировать и аргументировать свою точку зрения, описать исторические процессы и явления. Обе части охватят несколько разделов: Древняя Русь и Средневековье, Российская империя и СССР, современная Россия и всемирная история, а также историческое развитие культуры России и мира.
Всего за экзамен можно набрать максимум 42 балла. При этом за задания № 4, 17, 18, 20 и 21 можно получить максимальный — 3.
Эти баллы при поступлении переведут в тестовые по 100-бальной шкале. К примеру, в прошлом году выпускнику необходимо было минимум всего девять первичных баллов получить на ЕГЭ по истории (это 32 тестовых ля поступления в вуз).
Что можно взять с собой на экзамен
В этом году, как и в прошлом, на экзамене не потребуются какие-либо дополнительные материалы. Нужно будет взять лишь две черные гелевые ручки и паспорт.
Кроме того, по желанию школьник сможет взять воду, шоколаду и, если необходимо, лекарства. Если подростку нужно будет специальное техническое средство из-за здоровья, смогут ими воспользоваться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно съесть перед экзаменами.
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