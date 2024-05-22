Боль в правом боку: какие опасные болезни можно спутать с аппендицитом

В случае проявления подобных симптомов не стоит затягивать с визитом к врачу, ведь они могут сигнализировать об очень серьезных заболеваниях.

Боли в правой нижней части живота, а также тошнота и рвота зачастую вызывает у людей подозрение на аппендицит. Однако данные симптомы могут говорить о не менее опасных заболеваниях, которые требуют оперативного вмешательства медиков. Об этом сообщил врач-хирург Александр Руднев изданию Газета.ру.

По его словам, с этим заболеванием часто путают обострение мочекаменной болезни, которое проявляет себя похожим образом.

«Пациенту в данной ситуации требуется экстренная помощь: удаление камня из мочеточника или постановка стента для отведения мочи из почки, чтобы предотвратить ее повреждение», — предупредил врач.

По его словам, аналогичной симптоматикой обладают и некоторые заболевания женской половой сферы. Среди таких он отметил воспаление яичников и маточных труб, а также разрыв кисты правого яичника, который требует экстренной госпитализации и оперативного лечения.

«Некоторые заболевания кишечника обладают схожей с аппендицитом симптоматикой. Например, терминальный илеит — воспаление подвздошной кишки, или энтероколиты токсической (при употреблении некачественной пищи) или инфекционной этиологии», — подчеркнул Руднев.

При их возникновении человека мучают боли в правой нижней части живота, а также тошнота и рвота.

Кроме того, не менее серьезная болезнь — прободная язва двенадцатиперстной кишки. Этот недуг можно спутать со многими другими проблемами.

Руднев рекомендует при возникновении болей в животе немедленно обратиться к специалисту и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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