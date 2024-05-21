В России заочно осудили экс-командира бригады ВСУ за преступления в Донбассе

Украинский полковник Андрей Гнатов объявлен в розыск, он признан виновным по четырем статьям.

Верховный суд ДНР заочно приговорил экс-командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковника Андрея Гнатова к лишению свободы на срок почти 30 лет. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета России.

«Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Установлено, что в период с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, находясь вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, приказывал боевикам совершать прицельные минометные обстрелы близлежащих населенных пунктов. В итоге два мирных жителя получили ранения, один из них скончался на месте. Частично были повреждены и полностью разрушены при обстрелах 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Гнатов признан виновным по четырем статьям: о жестоком обращении с гражданским населением, убийстве и покушении на него, совершенные общеопасным способом, а также об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заочно предъявлены обвинения экс-замглавы Минобороны Украины Мехеду. Аналогичное решение Следственный комитет РФ принял в отношении бывшего замначальника Генштаба ВСУ.