Евросоюз одобрил план по использованию 90% доходов от активов России

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Эти средства Еврокомиссия планирует направить на закупку оружия для Украины.

Евросоюз одобрил план по использованию 90% доходов от активов России

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Страны-участницы Европейского союза одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов России в качестве помощи Украине. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский на странице в соцсети X.

«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи Украине. Из 3 млрд евро в этом году 90% пойдет на нужды украинских ВС», — написал он.

Еще в начале мая послы Евросоюза согласовали решение по изъятию доходов с активов России. В таком случае Еврокомиссия сможет собрать от двух до трех миллиардов евро в 2024 году, направив 90% средств на закупку оружия для Украины, а 10% — на инвестиции военно-промышленного комплекса (ВПК) Запада.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и Евросоюза приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны G7 обсуждают план США по использованию доходов от замороженных активов РФ. В случае его принятия Украина получит помощь в размере 50 миллиардов долларов. Если Канада, Британия и Германия уже поддержали этот план, то Франция, Италия и Япония пока в раздумьях, но уже меняют свою позицию. Хотя сообщалось, что США давят на союзников.

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