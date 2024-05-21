Совет судей проголосовал за нового главу Судебного департамента ВС России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Совет судей России согласился назначить Иванова главой Судебного департамента

Совет судей проголосовал за нового главу Судебного департамента ВС России

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кандидат работает в юридической профессии свыше 38 лет.

Совет судей России дал согласие на назначение экс-главы Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность председателя Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ. Решение принято по итогам голосования. Об этом сообщил глава совета Виктор Момотов.

«В добрый путь!» — сказал он Иванову.

Telegram / Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области/ Tmnoblsud72

Владислав Иванов работает в юридической профессии свыше 38 лет, из них на посту судьи арбитражного суда — более 17 лет. В представлении его кандидатуры председателем ВС России Ириной Подносовой подчеркивается, что он принципиально и настойчиво отстаивает собственную позицию.

Бывший глава Судебного департамента Александр Гусев ушел в отставку в апреле 2024 года.

В апреле Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно. Президент России Владимир Путин на встрече с Подносовой после ее назначения поднял вопрос загруженности судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента России. Соответствующий указ подписан и вступил в силу с 20 мая.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Госдума приняла законопроект о лимите на банковские переводы без открытия счета
15:32
Стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
15:30
Реки и каналы Петербурга закрыли для гидроциклов
15:20
Вплоть до ампутации: чем опасна припухлость мошонки и из-за чего она возникает
15:18
Суд арестовал люксовые авто и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
15:09
«Ключевой момент»: в США признали передачу оружия Украине для ударов по Крыму

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео