Совет судей проголосовал за нового главу Судебного департамента ВС России

Кандидат работает в юридической профессии свыше 38 лет.

Совет судей России дал согласие на назначение экс-главы Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность председателя Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ. Решение принято по итогам голосования. Об этом сообщил глава совета Виктор Момотов.

«В добрый путь!» — сказал он Иванову.

Telegram / Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области/ Tmnoblsud72

Владислав Иванов работает в юридической профессии свыше 38 лет, из них на посту судьи арбитражного суда — более 17 лет. В представлении его кандидатуры председателем ВС России Ириной Подносовой подчеркивается, что он принципиально и настойчиво отстаивает собственную позицию.

Бывший глава Судебного департамента Александр Гусев ушел в отставку в апреле 2024 года.

В апреле Совет Федерации проголосовал за назначение Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно. Президент России Владимир Путин на встрече с Подносовой после ее назначения поднял вопрос загруженности судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента России. Соответствующий указ подписан и вступил в силу с 20 мая.