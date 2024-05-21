Соблюдайте норму: сколько клубники можно съесть без вреда для талии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Эндокринолог Павлова посоветовала есть не больше 200 грамм ягод в день

Соблюдайте норму: сколько клубники можно съесть без вреда для талии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Почему этот плод не стоит есть именно вечером?

Клубника содержит в себе множество полезных веществ, включая витамины А, В и Е, РР. Однако врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует не увлекаться сладким плодом. В беседе с KP.RU она рассказала, как много ее можно есть в день, не потеряв при этом талию из-за избытка простых углеводов, глюкозы и фруктозы.

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Павлова рекомендовала не лакомиться клубникой по вечерам, так как это повысит уровень инсулина этой же ночью. Совет касается и всех сезонных фруктов, лучшее время для них и ягод — утро и день, но только после основного приема пищи. Если перерыв между трапезами оказался большой, то стоит дополнить сладкий перекус сыром, творогом или же йогуртом.

«Важно, чтобы ягоды отдавали нам максимальную пользу, но без излишнего скачка глюкозы в крови и прибавки веса», — объяснила врач-эндокринолог.

Эксперт посоветовала ограничиться 150-200 граммами клубники в день — до шести крупных плодов. Павлова также дала совет и тем, кто пристально следит за своим весом, но при этом добавляет к клубнике сахар и сливки. Врач-эндокринолог уверена, что это плохая идея.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно выбрать клубнику.

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