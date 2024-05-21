Появилось видео из попавшего в зону турбулентности лайнера Singapore Airlines
Один из пассажиров самолета погиб во время инцидента в небе.
Фото, видео: Reuters / Pongsak Suksi; 5-tv.ru
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Кадры с борта попавшего в зону турбулентности самолета Singapore Airlines появились в Сети.
На записи видно, как из салона на носилках выносят тело пассажира, который погиб во время сильнейших колебаний лайнера в воздушных потоках.
Также видны значительные повреждения и деформации внутренней обшивки самолета, которые позволяют судить о мощном воздействии на воздушное судно в зоне турбулентности.
Ранее стало известно, что пассажир авиалайнера Singapore Airlines, летевшего по маршруту Лондон — Сингапур, погиб во время сильной турбулентности. Часть других пассажиров получила травмы.
Самолет после происшествия в небе направился в Бангкок и приземлился там в 11:45. Авиакомпания выразила соболезнования семье погибшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший по маршруту Москва-Оренбург, подал сигнал тревоги в небе и развернулся.
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