Люди молятся и плачут. В Тегеране проходит церемония прощания c Эбрахимом Раиси
В Тегеране проходит церемония прощания c Эбрахимом Раиси
Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru
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Политика похоронят в четверг, 23 мая, в его родном городе.
В эти минуты в столице Ирана проходит церемония прощания c президентом Эбрахимом Раиси и рядом политических деятелей страны, которые погибли в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. Гробы с их телами уже доставили в Тегеран.
Десятки тысяч людей молятся и плачут. Церемонии прощания пройдут еще в нескольких городах.
Раиси похоронят в четверг, 23 мая, в его родном городе. Вслед за Ираном траур объявили семь государств, включая Индию, Сирию и Турцию. Внеочередные выборы президента Ирана состоятся 28 июня.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что почему вертолет, на котором летел Раиси, упал и сгорел в горах, выясняет следствие. США и Израиль заявили, что к произошедшему отношения не имеют.
Но экс-глава иранского МИД Джавад Зариф прямо обвинил Штаты. Отношения Ирана с западными странами настолько сложны, что американские сенаторы начали оправдываться еще до того, как было найдено место крушения.
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