«Очень многое зависит»: что ждет мир после гибели президента Ирана Раиси

И как теперь будут складываться отношения Москвы и Тегерана?

Почему вертолет, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, упал и сгорел в горах, выясняет следствие. США и Израиль заявили, что к произошедшему отношения не имеют. Но экс-глава иранского МИД Джавад Зариф прямо обвинил Штаты. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев разбирался, как может измениться ситуация на Ближнем Востоке.

Почему вертолет с президентом упал самую жаркую фазу противостояния Ирана с Израилем? Почему через несколько дней после переговоров Ирана и США по Ближнему Востоку? Почему сразу после встречи в Азербайджане, отношения с которым у Тегерана неоднозначны? Почему летели три вертолета, а упал только один, причем тот, который с президентом? Не исключено, впрочем, что эти вопросы — бессмысленны. В такую погоду и враги не нужны.

Но отношения Ирана с западными странами настолько сложны, что американские сенаторы начали оправдываться еще до того, как было найдено место крушения.

«Я только что говорил с представителями разведки. Ничего не говорит о том, что произошедшее стало результатом чьих-то умышленных действий. Все действительно выглядит как несчастный случай из-за тумана, который и стал причиной аварии», — заявил сенатор США Чак Шумер.

Израильская пресса с подачи официальных лиц поспешила заверить, что их страна «вообще ни при чем». Зато британские СМИ — в своем стиле.

«Мы видим неоднозначную реакцию на его смерть в Иране. Люди празднуют на улицах Тегерана, многие насмехаются над его гибелью в соцсетях», — международный корреспондент Sky News Алекс Росси.

Это сказано еще до того, как смерть Раиси была подтверждена, то есть что иранцы там праздновали — еще вопрос. Но чего ждать от западной прессы в ответ на уход человека, который говорил о Штатах как о «корне злодеяний».

«Страна, препятствующая работе Совета Безопасности — это США. Страна, которая препятствует прекращению огня в Газе — это США. Страна, которая раздувает войну — США. Корень всех этих злодеяний — США», — говорил Раиси.

Как бы то ни было, причины катастрофы определит следствие. А пока люди над этим работают, есть только один факт: вертолет упал. Раиси погиб. И разумно задать вопрос: «Что дальше?». В том числе, как гибель иранского лидера повлияет на отношения Москвы и Тегерана.

«Тегеран является одним из наших стратегических партнеров и союзников в регионе, в том числе, кстати, по такому чувствительному направлению как кавказское. От позиции наших стран очень многое зависит, и, несмотря на эту трагедию, я не думаю, что после смерти Раиси к власти придут люди с другим отношением к России. В интересах официального Тегерана — не снижать уровень партнерства с Российской Федерацией», — считает политолог Мовсес Газарян.

Стоит отметить, что, несмотря на громкий статус президента, Раиси никогда не был главным человеком в Иране. Система там такова, что главные решения принимает верховный лидер. Вот уже 35 лет это — аятолла Али Хаменеи. Президент, по сути, не более чем исполнитель.

«Президент выполняет технические функции, что-то похожее на нашего главу правительства, может быть чуть побольше полномочий. Сам Раиси достаточно уважаемый человек в политике Ирана, но не сказать, что фигура очень сильно влиятельная на фоне Хаменеи. Гораздо менее значительная», — говорит политолог Виктория Сурина.

Политическая система Ирана стабильна. При всей тяжести утраты: один уважаемый человек ушел, другой придет. На ближайшие 50 дней — до новых выборов — им будет первый заместитель Раиси Мохаммад Мохбер. Дни эти представляются для него трудными: Запад не будет самим собой, если не постарается всеми средствами раскачать перед выборами иранскую «лодку».

Но запас прочности у Тегерана пока большой. Иран вступил в БРИКС и ШОС, наладил отношения с Саудовской Аравией, не отказался от поддержки хуситов в Йемене, отвечает на удары Израиля. И от перестановки должностных лиц сумма вряд ли поменяется.