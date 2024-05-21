В России начались учения по отработке применения ядерного оружия

В России начался первый этап учений с отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, уточнив, что мероприятия начались по поручению президента Владимира Путина.

«В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“, снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, личный состав подразделений авиации отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также пройдут и вылеты.

В начале мая Генеральный штаб начинал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). В Минобороны России подчеркивали, что учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц стран Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия будет реагировать на ядерные угрозы.