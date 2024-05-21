Путин назвал трагически погибшего Раиси человеком слова

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Президент Ирана, как отмечается, всегда руководствовался национальными интересами.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Погибший в результате крушения вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси был человеком слова. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться», — указал он.

Покойный был уверенным в себе человеком, который руководствовался национальными интересами, добавил глава государства. Россия, отметил Путин, будет делать все для того, чтобы отношения с Ираном продолжались в позитивном ключе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Раиси в день трагедии полетел на американском вертолете Bell-212 вместо российского Ми-171, на котором обычно передвигался. Есть и другие странности — так, если ранее экипаж для президентского борта подбирался из рядов КСИР, то в этот раз вертолетом управляли армейские летчики.

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