«Не будет удивительным»: в Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии

Неужели президента Ирана просто «убрали»? Но кому это нужно?

Не следует удивляться, если крушение вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Ибрахим Раиси и сопровождавшие его чиновники, окажется диверсией. Такое заявление сделал лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек, его слова приводит газета Aydınlık.

Он отметил, что доверяет заявлениям Ирана о том, что авиакатастрофа и гибель Раиси — это несчастный случай. Политик тоже придерживается такого мнения, однако призвал не удивляться, если причины аварии все же будут связаны с другим.

«Не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма. И именно эта страна станет мишенью для подобных убийств», — сказал Перинчек.

Однако для Ирана является прискорбным фактом, что Раиси не удалось защитить от этого несчастного случая. Перинчек призвал страну извлечь уроки из этой ситуации.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Ибрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до 20 мая. Около 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

В Иране объявили 21 мая пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги, а в мечети приходят тысячи людей и молятся о погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о «выигрыше» народа Ирана от гибели Раиси при крушении вертолета.