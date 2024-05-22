«Лукавые находятся рядом»: священник объяснил, можно ли гадать православным христианам

Разнообразные магические обряды становятся все популярнее. Но стоит ли к ним прибегать?

Популярность прогнозов и гаданий на картах Таро растет с каждым днем. Большинство людей пытается узнать о своей судьбе с помощью магии, карт, астрологии. Священник Николай Савченко в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил, чем опасны такие занятия и можно ли православным христианам к ним прибегать.

По его словам, гадания вредят абсолютно всем.

«Карты таро, гадания не полезны, потому что наша жизнь не предопределена. Она идет как жизнь свободного существа. <…> Карты отнимают свободу и подчиняют нас какому-то злому року, который как будто бы неизбежен, но это иллюзия. Всем нам надо от этого воздерживаться», — отмечает священник.

Он отмечает, что для многих узнать свое будущее — это соблазн. Люди начинают подчинять свои поступки и действия прогнозам и мнимым предсказаниям. Что еще хуже — гадающий так призывает потусторонние силы и буквально отдает себя им в рабство.

«Человек все-таки становится подверженным воздействию таких практик. Здесь мы убеждены, что лукавые духи находятся рядом. Если человек верит им, то они постараются сделать все, чтобы человек и дальше верил им, боялся их и поступал по их указаниям», — заключает Савченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ИИ стремится занять нишу гадалок и экстрасенсов.