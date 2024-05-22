Хотят замести следы? Зачем США пытаются вмешаться в дело о покушении на Фицо

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СВР: коллективный Запад пытается влиять на расследование покушения на Фицо

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Popow; 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на премьера Словакии Фицо

Мужчина, стрелявший в премьер-министра Словакии, выступал против прекращения поставок оружия Украине.

США пытаются повлиять на дело о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По данным российской Службы внешней разведки, госорганы из-за океана стремятся вмешаться в расследование, чтобы направить его в «нужное русло». Вместе с европейскими союзниками старательно продавливают версию убийцы-одиночки.

Писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо 15 мая. Отмечается, что нападавший выступал против прекращения поставок оружия Киеву.

Тем временем, глава МВД Словакии считает, что преступление готовил не один человек. За покушением стоит целая группировка.

Данные, которые получает российская разведка, свидетельствуют о том, что США и ЕС крайне раздражены изменением расстановки политических сил в мире. Коллективный Запад не может смириться с потерей позиций и уже переходит к открытому террору против оппонентов.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Политик получил три ранения — в живот, грудь и конечности. С места происшествия его экстренно доставили в больницу на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому.

Стрелявшего в премьера мужчину — Юрая Цинтулу — задержали на месте покушения. Он заявил, что пошел на преступление из-за «несогласия с политикой правительства страны».

Сейчас Цинтула арестован, ему предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Тема:
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