Росздравнадзор штурмует клинику хирурга Тимура Хайдарова

Сотрудники Росздравнадзора штурмуют клинику IQ Plastique звездного хирурга Тимура Хайдарова в Москве. Адвокат медицинского учреждения Владимир Слащев дал комментарий корреспонденту 5-tv.ru по поводу сложившейся ситуации.

Юрист считает, что это незаконно, так как учреждение опечатано.

«Мы категорично заявляем, что никаких правовых оснований лично мы, как юристы, не видим», — говорит Слащев.

Тем не менее, была созвана комиссия Росздравнадзора, которая в присутствии судебных приставов и сотрудников правоохранительных органов будет искать юридические основания для подобных действий.

«Ожидаем какое решение примет прибывшая комиссия. Полагаю, сейчас они взыскивают правовые основания как преодолеть эту печать. Ждем», — сообщает Слащев.

При этом сами представители клиники не понимают, с какой целью сотрудники Росздравнадзора хотят попасть внутрь помещения.

«Они могут комплексно проверять все, но конкретно для чего она приехала мы не понимаем. Поэтому ждем развития событий — зайдут они или нет», — говорит юрист.

Ранее деятельность медучреждения была полностью приостановлена на 90 дней. Причиной закрытия стала смерть продюсера Петра Гаврилова после операции по уменьшению желудка.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачам клиники Хайдарова IQ Рlаstiquе избрали меру пресечения.