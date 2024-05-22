Умер актер из «Однажды в Америке» Ричард Форонджи

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 0

Что случилось со звездой экрана?

Умер актер из «Однажды в Америке» Ричард Форонджи

Фото: из открытых источников

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На 87-м году жизни скончался актер Ричард Форонджи. Об этом сообщила газета Variety. Причина смерти звезды экрана не уточняется.

Американская знаменитость за всю свою жизнь появилась в более чем 80 различных картинах. Самые известные его роли приходятся на 1980 годы, когда он получил роль в криминальной драме «Однажды в Америке» режиссера Серджио Леоне.

Форонджи зритель мог увидеть и в других картинах. Среди них — «Путь Карлито» Де Пальмы, «Чертова служба в госпитале МЭШ», «Серпико», сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ».

Ричард Форонджи родился в 1937 году в Бруклине, там он и попал в криминальную среду. В поле зрения правоохранителей он попадал много раз, в итоге его заключили в тюрьму. В местах лишения свободы он провел более восьми лет. Выбравшись на свободу, он решил завязать со своим прошлым — оставшуюся жизнь бывший мафиози посвятил кино.

В итоге в 2020 году Форонджи выпустил мемуары, где поделился, как он смог вырваться из гангстерской среды и ворваться в мир кинематографа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом же году умер итальянский актер Анджело Никотра, который также известен по роли в фильме «Однажды в Америке».

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