«Произошел конфликт»: названа возможная причина смерти пациента клиники Хайдарова

Продюсер Петр Гаврилов умер через несколько дней после проведенной резекции желудка.

Продюсер Петр Гаврилов, скончавшийся из-за осложнений после операции в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, мог не соблюдать рекомендации оперировавшего его хирурга. С такой версией выступили бывшие пациенты хирурга Ильи Елагина и его ассистента Тамерлана Кадзаева, которые проходят по делу в качестве обвиняемых, сообщает KP.RU.

Об этом говорится в Telegram-канале, который благодарные пациенты создали в поддержку невиновных, по их мнению, медиков. Там появилось сообщение от неизвестной женщины с новыми деталями. По ее словам, покойный Гаврилов не соблюдал рекомендации врача. Более того, у продюсера «произошел конфликт» на банкете в его же караоке-баре в Москве.

«Он звонил моему близкому другу Рустаму К. После этого он вызвал скорую, но отказался от госпитализации, почему — неясно», — рассказала некая Инга.

Женщина также заявила, что на следующий день Гаврилов отправился в клинику Хайдарова IQ Рlаstiquе. Она также уверена, что вдова покойного Зарина Абдуллаева знала об этом случае. Стоит упомянуть, что сама беременная супруга выступила 19 мая в социальных сетях с критикой врачей.

Сейчас 45-летий хирург Илья Елагин и его ассистент, 28-летний Тамерлан Кадзаев, которые провели Петру Гаврилову резекцию желудка, по решению суда отправлены под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru писал, как сотрудники Росздравнадзора штурмовали клинику IQ Plastique, которая принадлежит хирургу Тимуру Хайдарову. Сами же обвиняемые врачи Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев сейчас находятся под домашним арестом — именно они проводили резекцию желудка продюсеру Петру Гаврилову.