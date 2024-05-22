Центробанк заявил о недопустимости суточного лимита на переводы самому себе

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Евгения Романова
Евгения Романова 0

Нормы закона, позволяющие россиянам скидывать себе же до 30 миллионов рублей в месяц, начали действовать с 1 мая.

Центробанк заявил о недопустимости суточного лимита на переводы самому себе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО

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Недопустимо устанавливать суточные лимиты при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Об этом заявил Центробанк России в письме для кредитных организаций.

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые по закону можно переводить без комиссии», — указывается в тексте письма о недопустимости соответствующих ограничений.

Регулятор рекомендует кредитным организациям в кратчайшие сроки привести тарифы в части установленных таких лимитов в соответствие требованиям Федерального закона.

С 1 мая в банках России изменился лимит бесплатных переводов. В частности, максимальная сумма переводов через Систему быстрых платежей (СБП) увеличилась со 100 тысяч рублей до 30 миллионов рублей в месяц. Но есть один нюанс. Отправлять деньги можно только самому себе — со своего счета в одном банке на счет в другом. Соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» были приняты еще летом 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о лимите на банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации. Закон вступит в силу через год после официального опубликования. Согласно документу, максимальный лимит составит 100 тысяч рублей.

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