Два жителя Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на ж/д

В Нижегородской области задержаны местные жители, подозреваемые в подготовке диверсий на железной дороге. Действовали двое по заданию спецслужб Украины, сообщает УФСБ России по региону.

Силовики установили, что нижегородцы были привлечены украинскими спецслужбами к террористической деятельности за денежное вознаграждение. В ходе подготовки к преступлению они провели разведку объектов транспортной инфраструктуры региона, приобрели и подготовили компоненты взрывного устройства. Позднее все было изъято в ходе обысков.

Один из задержанных в ходе допроса признался, что он с другом искал работу. В мессенджере Telegram с мужчиной связался представитель спецслужб Украины и предложил устраивать поджоги за оплату.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовно дело о диверсии, совершенной группой лиц. Возможные соучастники еще устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были задержаны двое жителей Мариуполя, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины.