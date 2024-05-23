Германия ответила на ноту России о признании блокады Ленинграда актом геноцида

Москва осуждает и отвергает позицию Берлина.

Берлин отказался признавать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны актом геноцида народа Советского Союза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат сослалась на недавний ответ МИД Германии на ноту посольства РФ с соответствующим требованием.

«Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой отечественной войны. Прежде всего, они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия решительно осуждает и отвергает позицию Германии по данному вопросу. Захарова назвала ее аморальной, поскольку она вызывает устойчивое чувство отвращения.

В марте Россия направила ноту Германии с соответствующим требованием. Российская сторона считает зверства времен Великой отечественной войны геноцидом советского народа, что закреплено решением Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года и в заявлении Госдумы от 22 марта 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945-м. В частности, американские, французские и английские солдаты в оккупированном германском городе развернули террор против местного населения.