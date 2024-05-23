Погибшего президента Ирана Раиси похоронили в Мешхеде

В Иране прошли похороны погибшего при крушении вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Al Jazeera.

Тело покойного доставили в мавзолей имама Резы. Гроб был провезен в кортеже по улицам города Бирдженда.

Траурные церемонии проходили также в Тебризе, Куме и Тегеране. К шествию присоединялись тысячи человек, желающих проститься с Раиси.

Ранее 5-tv.ru писал, что книга соболезнований в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна открылась в резиденции посла Тегерана в Москве Казема Джалали.

На церемонии присутствовали десятки человек. Посол встречал сочувствующих лично, которые после оставляли свои соболезнования в книге.