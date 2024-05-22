Книга соболезнований в связи с гибелью Раиси открылась в резиденции посла Ирана в России

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 17 0

Книга соболезнований в связи с гибелью Раиси открылась в резиденции посла Ирана

Фото, видео: 5-tv.ru

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На церемонии присутствовали десятки человек.

Книга соболезнований в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна открылась в резиденции посла Тегерана в Москве Казема Джалали. Эксклюзивные кадры с места события публикует 5-tv.ru.

На церемонии присутствовали десятки человек. Посол встречал сочувствующих лично, которые после оставляли свои соболезнования в книге. Она будет также открыта 24 мая с 14:00 до 17:00 по московскому времени.

«Очень большая трагедия вообще не только для Ирана и Азербайджана — для всего мусульманского мира. Конечно, я глубоко уверен, что эта трагедия случайна, и вопросы безопасности передвижения первых лиц, конечно, сегодня приобретают большое значение в сегодняшние дни», — сказал посетивший церемонию посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Дипломат отметил, что перед трагической смертью Раиси провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой были обозначены многие будущие проекты в рамках дружественных отношений обеих стран. Полад уверен, что Иран сможет пережить эту страшную трагедию и продолжить реализацию важнейших проектов и с Азербайджаном, и с РФ.

 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на улицы Тегерана вышли миллионы иранцев, чтобы проститься с президентом Раиси.

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