«Последовал приказ»: появились новые подробности крушения вертолета Раиси

Что же стало причиной трагедии?

Летевший в другом вертолете во время крушения борта Эбрахима Раиси глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили раскрыл новые подробности трагедии. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было», — сказал он.

Чиновник отметил, что далее последовал приказ от командира вертолета Раиси подняться немного выше, над облаками. В этот момент сигнал пропал.

По оценкам Эсмаили, условия во время полета были нормальными. Он уточнил, что, как только пропала связь с пилотом вертолета президента, борт сразу отправился на поиски.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о «выигрыше» народа Ирана от гибели Раиси.