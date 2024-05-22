«Последовал приказ»: появились новые подробности крушения вертолета Раиси
IRNA: вертолет Раиси мог сбиться с курса из-за облачности
Фото: www.globallookpress.com / PPI
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Что же стало причиной трагедии?
Летевший в другом вертолете во время крушения борта Эбрахима Раиси глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили раскрыл новые подробности трагедии. Об этом сообщило агентство IRNA.
«Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было», — сказал он.
Чиновник отметил, что далее последовал приказ от командира вертолета Раиси подняться немного выше, над облаками. В этот момент сигнал пропал.
По оценкам Эсмаили, условия во время полета были нормальными. Он уточнил, что, как только пропала связь с пилотом вертолета президента, борт сразу отправился на поиски.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о «выигрыше» народа Ирана от гибели Раиси.
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