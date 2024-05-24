«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице

«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Против нее проголосовали и другие страны, в том числе Китай.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и другие страны, которые отказались голосовать по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году, о чем он заявил журналистам.

Политик выразил благодарность и другим 19 странам, которые выступили категорически против подписания резолюции, в их числе — Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Куба и Венгрия.

«Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям», — подчеркнул сербский лидер.

Он отметил и другие 68 стран, которые решили воздержаться от голосования, он особенно поблагодарил Словакию, Грецию и Кипр.

Генассамблея ООН приняла резолюцию 23 мая, за ее подписание выступили 84 государства, а предложили ее Германия и Руанда. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если и осуждать геноцид, то нужно делать это в отношении всех народов, в том числе и сербского. Перед подписанием лидер страны подчеркнул, что одна из целей резолюции — упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции «однобоким и политически заряженным».

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

10:55
«Приснился вещий сон»: как экс-солистка «Тату» Юлия Волкова смогла победить рак
10:43
Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
10:42
В Оренбургской области началось нашествие насекомых
10:34
Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов
10:22
«Жар-птица или фламинго?» — Боня опять опозорилась в Каннах из-за неудачного наряда
10:21
«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео