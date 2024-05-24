«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Против нее проголосовали и другие страны, в том числе Китай.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и другие страны, которые отказались голосовать по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году, о чем он заявил журналистам.

Политик выразил благодарность и другим 19 странам, которые выступили категорически против подписания резолюции, в их числе — Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Куба и Венгрия.

«Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям», — подчеркнул сербский лидер.

Он отметил и другие 68 стран, которые решили воздержаться от голосования, он особенно поблагодарил Словакию, Грецию и Кипр.

Генассамблея ООН приняла резолюцию 23 мая, за ее подписание выступили 84 государства, а предложили ее Германия и Руанда. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если и осуждать геноцид, то нужно делать это в отношении всех народов, в том числе и сербского. Перед подписанием лидер страны подчеркнул, что одна из целей резолюции — упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции «однобоким и политически заряженным».