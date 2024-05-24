Германия подняла истребители над Балтикой из-за якобы российского Ан-26

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Минобороны России ранее подчеркивало, что все полеты военной авиации выполняются в строгом соблюдении международных правил.

Германия подняла истребители над Балтикой из-за якобы российского Ан-26

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Германия подняла свои истребители в небе над Балтийским морем якобы из-за полета российского самолета Ан-26. Об этом заявили в Военно-воздушных силах (ВВС) ФРГ, опубликовав сообщение в социальной сети в X.

«Вчера вечером немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, вновь были подняты с аэродрома Лиелварде в Латвии», — говорится в публикации.

В ВВС ФРГ объяснили поднятие своих истребителей полетом российского Ан-26, который якобы находился в воздушном пространстве «без сигнала транспондера».

Минобороны России при этом не раз подчеркивало, что все полеты военной авиации выполняются в строгом соблюдении международных правил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря. Время нахождения в воздушном пространстве составило более 11 часов. Сопровождение обеспечивали самолеты Су-30МС, а на отдельных участках маршрута — истребители иностранных государств.

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