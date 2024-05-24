Генерал-майора Попова привезли в суд на рассмотрение жалобы на его арест

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 72 0

Следствие считает высокопоставленного военного причастным к хищению металлоконструкций, предназначенных для строительства укреплений в зоне СВО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова привезли во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения жалобы на его арест. Видео из здания суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Попов поднимается по лестнице в наручниках и в сопровождении правоохранителей, и обращается к встречающим его журналистам.

«Шоу, да?» — спросил он.

Ранее в этот день Попов не прибыл на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Заседание по делу перенесли на 27 мая.

Попова арестовали 17 мая на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственный комитет (СК) России 23 мая попросил для него домашний арест в связи с учетом характеризующих Попова данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Следствие считает, что генерал-майор причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлоизделий стоимостью свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По словам адвоката — Сергея Буйновского, генерал-майор свою вину не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве.

+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

17:00
Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе
16:55
Выставку «Россия» на ВДНХ посетил 14-миллионный гость
16:43
Эффективный способ: зачем дачники развешивают в огороде смоченные в молоке тряпки
16:31
В Центробанке объяснили указ об изъятии имущества США в России
16:25
Генерал-майора Попова привезли в суд на рассмотрение жалобы на его арест
16:17
«Золотая молодежь» Германии устроила вечеринку с нацистскими лозунгами

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Супруга главы Федерации еврейских общин ослепла после пластической операции
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Мокей Мокрый: что можно и нельзя делать 24 мая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео