Генерал-майора Попова привезли в суд на рассмотрение жалобы на его арест

Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова привезли во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения жалобы на его арест. Видео из здания суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Попов поднимается по лестнице в наручниках и в сопровождении правоохранителей, и обращается к встречающим его журналистам.

«Шоу, да?» — спросил он.

Ранее в этот день Попов не прибыл на рассмотрение ходатайства о переводе под домашний арест. Заседание по делу перенесли на 27 мая.

Попова арестовали 17 мая на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственный комитет (СК) России 23 мая попросил для него домашний арест в связи с учетом характеризующих Попова данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Следствие считает, что генерал-майор причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлоизделий стоимостью свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. По словам адвоката — Сергея Буйновского, генерал-майор свою вину не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивану Попову предъявили обвинение в мошенничестве.