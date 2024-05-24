Обнаружен потенциально обитаемый двойник Венеры

Time: ученые открыли потенциально обитаемую планету Gliese 12 b
Фото: www.globallookpress.com / Markus Gann via www.imago-images
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как он выглядит и что о нем известно?
Обнаружена планета Gliese 12 b, которая может быть способна поддерживать человеческую жизнь. К такому выводу пришли ученые Королевского астрономического общества Великобритании. О результатах проведенной работы пишет журнал Time.
«Ученые полагают, что это одна из немногих обнаруженных скалистых планет, на которой есть потенциал для выживания людей», — сообщается в материале.
Gliese 12 b является экзопланетой и находится за пределами Солнечной системы. Она немного меньше Земли, однако достаточно сильно сходится с ней по силе тяжести и продолжительности года, который составляет всего 12,8 «наших» суток.
Расчетная температура поверхности в среднем — всего на десять градусов выше земной. Открытие находится от нас за 40 световых лет, что достаточно усложняет ее изучение.
Однако в то же время это первая планета, так сильно схожая с Землей на таком относительно близком расстоянии. Сейчас ученым предстоит выяснить, есть ли на планете атмосфера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за светящийся объект пронесся в небе на юге России.
32%
-0.55 97.10
-0.78
Нашли ошибку?