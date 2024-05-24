Каскадер Александр Ковалев умер после операции в больнице

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 238 0

Знаменитости было 63 года.

Каскадер Александр Ковалев умер после операции в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Умер актер и каскадер Александр Ковалев, ему было 63 года. Об этом сообщили на странице студии каскадеров Ю-Stunt в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (22 мая) в московской больнице после плановой операции, умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров», — говорится в сообщении.

Ковалев родился в 1960 году, а в индустрии кино он оказался в 1980-х. Артист участвовал в таких проектах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!» и «Морские дьяволы».

Ранее 5-tv.ru писал, что на 43-м году жизни скончался концептуальный художник Валерий Чтак. Мужчина долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Уроженец Москвы в 2016 году вошел в ТОП-20 самых влиятельных художников в российском искусстве по мнению журнала «Артгид». Он был разносторонней личностью, даже успел основать собственную рок-группу Sthow’s Seths.

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Каскадер Александр Ковалев умер после операции в больнице

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