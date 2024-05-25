Ученые анонсировали первую в мире операцию по пересадке человеческой головы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 14 0

New Atlas: через восемь лет планируется провести первую пересадку головы

Ученые анонсировали первую в мире операцию по пересадке человеческой головы

Фото: www.globallookpress.com / Bernd WeiÃŸbrod

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По замыслу авторов идеи, после процедуры пациент обретет новое тело, но его мозг сохранит все воспоминания и когнитивные способности.

Первая в мире технология пересадки головы человека к телу донора представлена американской стартап-компанией из сферы неврологии и биомедицинской инженерии Brainbridge. Ее представители обнародовали анимационный ролик, в котором анонсирована упомянутая процедура.

Согласно замыслу, отделять голову от тела будет робот-хирург с искусственным интеллектом. Начать ученые планируют через семь-восемь лет, сказано в материале издания New Atlas.

Этот проект — детище Хашема Аль-Гайли, йеменского молекулярного биолога, ставшего режиссером, продюсером, писателем и научным деятелем, известного своими смелыми идеями. Так, в 2022 году он предложил создать детскую ферму, где новые поколения будут создаваться и выращиваться в специальных капсулах.

Аль-Гайли комментировал это примерно так: беременность — это не весело и очень утомительно, да еще и опасно для матери, а идеальную утробу можно создать и в лаборатории.

Что же касается пересадки головы, авторы идеи предлагают таким образом продлевать жизнь людям с неизлечимыми недугами. После операции предполагается получение нового тела.

Мозг пациента при этом сохранит все воспоминания и свои когнитивные функции. Чтобы голова прижилась, человеку придется месяц провести в коме, получая медикаментозную терапию, подавляющую иммунитет.

Разработчики нового метода трансплантации считают, что их проект станет спасением для пациентов с раком на последних стадиях, нейродегенеративными болезнями вроде Альцгеймера и Паркинсона, параличом. Эту же методику планируется применять для пересадки лица и скальпа, чтобы уменьшить риск отторжения тканей и образования рубцов, а заодно вернуть человеку молодость.

Ранее 5-tv.ru выяснял, может ли пересадка органов может изменить личность человека.

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