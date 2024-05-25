Врач назвала первые симтомы развития заболеваний щитовидной железы

Эндокринная система влияет на состояние всего организма, а болезни щитовидной железы порой приводят к необратимым последствиям.

Щитовидная железа — это небольшой орган, расположенный в шее, вырабатывающий гормоны. Нередко люди не относятся достаточно к проблемам с щитовидкой, наивно полагая, что «само пройдет». Не пройдет, так как от этой части тела напрямую зависит здоровье всех остальных. В связи с этим во Всемирный день щитовидной железы эндокринолог и кандидат медицинских наук Наталья Тананакина рассказала о первых симптомах недуга.

«Она вырабатывает гормоны, тем самым регулируя обмен веществ, который влияет на развитие организма. Также отвечает за работу иммунной системы в борьбе с инфекциями, настроение и внешний вид человека. Согласно статистике, у каждого третьего жителя планеты наблюдаются нарушения в работе щитовидной железы, в России у более миллиона людей», — подчеркнула врач.

По словам эксперта, проблемы с щитовидной железой часто возникают из-за наследственности, чрезмерной любви к загару, стрессов, вирусов и бактериальных инфекций, а также заболеваний носоглотки или сниженного иммунитета. Развиваются такие недуги как гипотиреоз, гипертиреоз, зоб и провоцирующие рак узелки, аутоиммунный тиреоидит. Беды известные, но хитрые, нередко маскирующиеся под болезни других органов. Именно поэтому диагностика порой сильно затягивается.

Почти все из перечисленных проблем связаны с уровнем йода в организме и питанием. При дефицитах щитовидная железа может увеличиваться и запускать необратимые процессы в организме. Поэтому стоит регулярно проверять состояние органа и консультироваться с врачом в случае появления новых симптомов.

«На наличие заболеваний щитовидной железы могут указывать следующие симптомы: повышенная тревожность, проблемы с памятью, концентрацией, усталость, утомляемость, излишний вес без изменения режима питания, снижение либидо, нарушение менструального цикла, учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление, боли в мышцах и суставах, нарушение репродуктивной функции, ощущение кома в горле, выпадение волос, ломкость волос, сухость кожи, нарушенный теплообмен», — объяснила Тананакина.

Не затягивайте с приемом у эндокринолога, если замечаете подобные негативные перемены. Корректная терапия при своевременной диагностике дает высокие результаты и снижает риски возникновения патологий.

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