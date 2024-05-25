«Не жизнь, а праздник»: актриса Наталия Антонова похвасталась мужем-качком

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Актриса Наталия Антонова рассказала о своем браке с мужем

«Не жизнь, а праздник»: актриса Наталия Антонова похвасталась мужем-качком

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Супруги вместе уже 20 лет. В чем секрет такого крепкого брака?

Актриса Наталия Антонова уже 20 лет состоит в браке с врачом Николаем Семеновым, который помимо тяжелой работы врачом умудряется регулярно заниматься в спортивном зале. Труд дал свои плоды — мужчина стал настоящим качком. Его фотографию опубликовало издание StarHit.ru.

Артистка вместе с супругом активно занимается спортом. Несмотря на свой возраст — 50 лет, она продолжает оставаться молодой не только внутренне, но и снаружи. По словам Антоновой, главный секрет ее красоты кроется в любви, питании и здоровом образе жизни. Кроме того, Николай запрещает ей делать косметологические уколы и операции.

Для Наталии второй брак стал самым крепким и долгим. С первым супругом, актером Александром Вершининым, она рассталась спустя несколько лет после свадьбы. Как поделилась артистка, Николай влюбился в нее с первого взгляда.

«Мой муж много лет назад увидел меня в телевизоре и сразу решил, что я буду его женой. Ну, не наглый, а?! Короче, не поверите, но я его жена. Вот уже 20 лет со дня нашего знакомства. Не жизнь, а праздник!» — рассказала звезда.

Пара перенесла немало трудностей на своем пути. Почти шесть лет назад супруги пережили ужасную трагедию, похоронив своего новорожденного сына Колю. Малыш родился недоношенным и слабым, врачи долго боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать. Это был бы четвертый ребенок актрисы. Наталия призналась, что тогда не знала, куда себя деть, но ей пришлось взять себя в руки, потому что дома ее ждали дети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и модель Джейк Бонджови стали мужем и женой.

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«Не жизнь, а праздник»: актриса Наталия Антонова похвасталась мужем-качком

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