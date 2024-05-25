Доминик Джокер рассказал об «адской работе» артистов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 326 0

Доминик Джокер заявил, что работа в мюзикле — это адский труд

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС ; 5-tv.ru

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Певец поведал о тяжелых условиях, в которых работают некоторые его коллеги.

Работа в мюзикле — это адский труд. Такое заявление сделал певец Доминик Джокер корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии RU.TV.

Журналисты спросили артиста, хотел бы он попробовать себя в этом жанре, на что Джокер ответил положительно, однако уточнил, что уверен в своем провале.

«Я хотел бы попробовать себя, но не уверен, что справлюсь, даже физически. Дело в том, что это еще более кропотливый труд, чем наш», — говорит певец. 

Певец объяснил свое мнение тем, что знает, какой это «адский труд» и высоко ценит работу таких артистов, которые не только каждый день приходят на прогоны своих выступлений и доводят их до совершенства, но и исполняют одни и те же песни на протяжении всего сезона.

«Мы видим, какая это адская работа, потому что каждый день ты должен петь одни и те же песни на протяжении всего сезона», — признался Доминик.

Певец сказал, что очень любит посещать подобные выступления, особенно мюзиклы с юмористическим уклоном. 

Ранее 5-tv.ru писал про звезд на красной дорожке премии RU.TV.

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